PSG : deux autres défenseurs centraux ciblés

Le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter là. Alors que le club de la capitale s’est déjà offert les services de Lucas Beraldo cet hiver, il espère attirer un autre axial dans ses filets durant le mois de janvier. Le nom de Diego Llorente, visiblement apprécié par Luis Enrique, était évoqué dans un premier temps.

Mais il n’est pas le seul sur la liste. Le quotidien L’Équipe indique que le club de la capitale a pris des renseignements sur deux autres défenseurs centraux : Maxence Lacroix (23 ans, Wolfsburg) et Nayef Aguerd (27 ans, West Ham). Le premier nommé, formé à Sochaux, évolue en Allemagne depuis 2020 et il ne lui reste qu’un an de contrat. Le Marocain, quant à lui, connait bien le championnat de France après ses passages à Dijon et à Rennes. Pour le moment, aucune offre n’a été formulée.