Arsenal - Aston Villa: les compositions officielles

Arsenal reçoit à domicile Aston Villa ce dimanche pour la 33ème journée de Premier League. Les Gunners sont dans la course au titre face à Manchester City (1er, 73 pts) et Liverpool (3e, 71 pts). Les Villans pourraient jouer les trouble-fête en s’imposant face à Arsenal. À domicile, les joueurs de Mikel Arteta s’organisent en 4-3-3 avec Raya aux cages. En défense, on retrouve White, Saliba, Gabriel et Zinchenko. Ødegaard, Havertz et Rice sont au milieu de terrain. Et enfin, Saka, Jesus et Trossard sont placés en attaque.

Aston Villa s’articule en 4-4-2 avec Martínez qui officie comme dernier rempart. En défense, on retrouve Digne, Torres, Carlos et Konsa. Zaniolo, Rogers, Tielemans et McGinn occupent le milieu de terrain. Watkins et Diaby vont animer l’attaque d’Aston Villa.

Les compositions:

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Ødegaard, Havertz, Rice – Saka, Jesus, Trossard

Aston Villa : Martínez - Digne, Torres, Carlos, Konsa - Zaniolo, Rogers, Tielemans, McGinn - Watkins, Diaby