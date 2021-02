OM : ça sent très bon pour Jorge Sampaoli !

La suite après cette publicité

C'est un feuilleton qui commence à durer, mais qui devrait avoir une issue positive, du moins d'un point de vue marseillais. Voilà plusieurs jours qu'on sait que le club phocéen tente d'attirer Jorge Sampaoli. Pourtant, la presse brésilienne expliquait que la tendance s'était inversée cette semaine, et que le principal concerné était prêt à signer un nouveau contrat avec son club brésilien, notamment suite aux arrivées de Dodô et de Hulk.

Des informations qui n'allaient clairement pas dans le sens de l'OM. Le média évoquait aussi que la récente naissance du fils de l'entraîneur pousserait ce dernier à chercher à se stabiliser au Brésil plutôt que de devoir déménager. Mais que les supporters phocéens se rassurent, Sky Italia y va aussi de ses informations. Et pour le média italien, pas de doutes, Jorge Sampaoli devrait rebondir à Marseille.

Marseille est OK pour attendre

Selon le site d'informations transalpin, l'arrivée du tacticien argentin à Marseille n'est qu'une question de temps. Le club du sud de la France serait particulièrement confiant quant à ses chances d'attirer l'ancien de Séville dans ses rangs, et serait prêt à attendre la fin de la saison au Brésil, soit le 26 février prochain. Une fois la saison de championnat brésilien terminée, l'Argentin pourrait donc débarquer.

Attendre ne sera pas un problème pour Pablo Longoria et son équipe, et Nasser Larguet devrait donc assurer l'intérim jusqu'à la fin du mois. Pour la publication italienne, Marseille n'a plus qu'à compter les jours pour que l'Argentin, qui a donné son accord à l'écurie de Ligue 1 plus tôt dans la semaine, arrive à La Commanderie.