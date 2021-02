L'Atlético Mineiro n'a pas dit son dernier mot pour Jorge Sampaoli

«L'OM ? Ce qui m'intéresse, c'est que l'Atlético termine le plus haut possible, mon passage dans cette équipe est... J'ai bon espoir que cette nouvelle équipe, que nous avons formée il y a peu, ait la possibilité de réussir quelque chose d'important pour le club. Ce qui m'intéresse, c'est que nous remportions nos trois matches jusqu'à la fin de la saison. » Mercredi dernier, Jorge Sampaoli (60 ans) a botté en touche quand les médias l'ont interpellé sur son avenir.

Il faut dire que les rumeurs commençaient à se faire insistantes à son sujet. Principal candidat à prendre la suite d'André Villas-Boas à l'OM, l'entraîneur argentin aurait même déjà entamé des négociations avec la direction du club français. Il demandait alors de terminer la saison avec l'Atlético Mineiro, actuel 3e de Série A, alors qu'il ne reste que trois matches à disputer et qu'un titre de champion, bien que compromis, est encore jouable.

Sampaoli discute pour prolonger avec l'Atlético Mineiro

Tout semblait bien parti, d'autant que sans en dévoiler plus, Pablo Longoria apprécie la philosophie de jeu de l'ancien sélectionneur du Chili. C'était avant les dernières informations dévoilées par le média brésilien Estado de Minas. Le journal révèle que la tendance s'est inversée ces dernières heures. Sampaoli serait finalement prêt à poursuivre l'aventure, une prolongation de contrat d'un an lui ayant même été proposée, lui dont le bail actuel s'achève en décembre 2021.

La direction du Galo a de plus fourni de gros efforts financiers pour offrir un recrutement ambitieux à son technicien avec les arrivées de Dodô et de Hulk, de quoi renforcer le sentiment de rester au club. Autres éléments déterminants évoqués dans la presse brésilienne, Sampaoli aurait entamé des démarches pour renouveler le contrat de location de son logement pour une durée d'au moins six mois et préférerait se stabiliser, lui qui est jeune papa d'un nouveau-né.