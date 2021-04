L1 : Christophe Galtier vise le titre

Lille a frappé un grand coup dimanche soir au Groupama Stadium. Les Dogues ont renversé l'OL et se sont imposés 3 à 2, confortant au passage leur première place. A quatre journées de la fin, le club nordiste croit au titre. C'est ce qu'a avoué Christophe Galtier après la rencontre.

«Oui, maintenant, c'est un objectif. On est premiers à quatre journées de la fin. Il va falloir s'arracher sur tous les ballons pour arracher les victoires et tenir jusqu'au bout. Après ce ne sera pas la fin du monde si on n'est pas champions. On en aura rêvé».