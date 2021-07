PSG : 4 joueurs pourraient être vendus rapidement !

La suite après cette publicité

Si Leonardo avait essuyé des critiques récemment, une chose est sûre, il n'a pas grand chose à se reprocher lors de ce mercato estival qui n'en est finalement qu'à ses débuts. Le directeur sportif brésilien et ses équipes ont déjà frappé plusieurs gros coup, comme Gigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, et Georginio Wijnaldum. Et comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato, d'autres pourraient suivre, à l'image de Paul Pogba, avec qui les discussions se sont intensifiées, ou même de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo...

Mais même si le PSG a les reins solides grâce au Qatar et peut se permettre de signer des joueurs d'un tel calibre en temps de crise, il va quand même falloir dégraisser pour continuer d'empiler les stars. Comme l'a indiqué le journaliste spécialiste mercato de Sky Italia Fabrizio Romano, il y a quatre joueurs qui sont susceptibles de prendre la porte dans les prochains jours.

Icardi encore au cœur des rumeurs

Tout d'abord, Rafinha, arrivé au PSG pour un montant anecdotique lors du mercato 2020. Le milieu de terrain hispano-brésilien a une belle cote et n'entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino, et sera quoiqu'il arrive une plus-value financière pour le club de la capitale. Quant à Pablo Sarabia, il est aussi en vente, et son bon Euro avec la Roja lui a probablement fait gagner de la valeur. En Italie, on évoquait la possible inclusion de l'un des deux joueurs dans un deal pour Joaquin Correa de la Lazio.

Quant à lui, Sergio Rico est aussi sur le départ. Avec l'arrivée de Donnarumma et la présence de Navas, l'Espagnol ne pourra même pas prétendre à une place de troisième gardien et le PSG pourrait en tirer un joli chèque, notamment dans son pays natal où il a encore une belle cote. Enfin, Mauro Icardi n'est également pas sûr du tout de rester à Paris pour ce prochain exercice selon le journaliste italien, même si dans son cas, un départ semble moins probable que pour les trois autres. Affaire(s) à suivre...