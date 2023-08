Barça : Franck Kessié a dit adieu à ses coéquipiers

En délicatesse depuis son arrivée au FC Barcelone il y a tout juste un an en provenance de l’AC Milan et n’entrant plus dans les plans de son entraîneur, Xavi, pour la saison à venir, Franck Kessié a opté pour un nouveau challenge. Courtisé par la Juventus Turin, le milieu de terrain ivoirien a finalement donné sa préférence à l’Arabie saoudite et à Al Ahli, une opération qui devrait rapporter entre 10 et 15 M€ au Barça.

La suite après cette publicité

Alors que le joueur de 26 ans a passé sa visite médicale à Paris lundi en marge de sa signature avec le club saoudien pour les trois prochaines saisons, ce dernier a effectué un crochet par la Ciudad Esportiva pour dire au revoir à ses coéquipiers avant de s’envoler définitivement pour l’Arabie saoudite comme le mentionne Sport. Après avoir disputé un total de 1 797 minutes réparties sur 43 rencontres, Franck Kessié devient le neuvième joueur à quitter la Catalogne cet été.