Bixente Lizarazu donne son pronostic pour l’Euro 2024

Habitué à suivre l’équipe de France depuis plus de dix ans, Bixente Lizarazu a pu accompagner les dernières aventures des Bleus en tant que commentateur. Interrogé par le journal L’Équipe, le champion du monde 1998 a livré son pronostic sur l’Euro 2024 en Allemagne. Fort de son expérience, il ne veut pas mettre la France seule favorite du tournoi.

« Je n’ai pas envie de dire que c’est la meilleure équipe d’Europe, parce qu’il faut l’être sur un tournoi. Mais on fait partie des favoris. L’Angleterre peut faire mal, elle nous a fait douter au Qatar (en quarts de finale). Le Portugal a des joueurs de grande qualité et l’Allemagne va être portée à domicile et a retrouvé des couleurs avec Nagelsmann. Je place la France dans les quatre. On a les capacités pour aller au bout, il faut se mettre en ordre de marche », a-t-il expliqué dans les colonnes du quotidien français.