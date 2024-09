Hakim Ziyech coupe les ponts avec Galatasaray

Entre Hakim Ziyech et Galatasaray, la rupture est totale. L’international marocain (62 sélections, 23 buts) veut quitter le club turc à tout prix et retourner à l’Ajax Amasterdam. Sur le départ, le natif de Dronten a fait d’un retour au pays sa priorité et a supprimé toutes les photos qui le liaient à Galatasaray sur son compte Instagram.

La suite après cette publicité

Le mercato aux Pays-Bas lui permettrait ce retour, car il se termine le 2 septembre, un peu plus tard que la plupart des gros marchés européens. Laissé sur le banc lors du dernier match de Galatasaray, les Lions ne semblent également plus compter sur Ziyech pour la saison à venir. Un départ pourrait intervenir assez rapidement.