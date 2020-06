Lazio : accord avec le Hellas Vérone pour le transfert de Marash Kumbulla

La Lazio Rome s'est immiscée dans le dossier Marash Kumbulla (20 ans). Le club romain souhaite s'attacher les services du défenseur central du Hellas Vérone, auteur de 21 matches cette saison, et doubler ainsi la Juventus et l'Inter qui sont également sur le coup. En quelques jours, le président de la Lazio, Claudio Lotito, a avancé sur le dossier. Et pas qu'un peu. Il s'est entretenu avec son homologue véronais Maurizio Setti avec qui il est en très bons termes.

Selon les médias italiens, un accord a été trouvé entre les deux clubs au cours de cette réunion. Il ne reste désormais plus qu'à s'entendre avec l'intéressé sur les bases de son futur contrat. Sky Sport Italia avance un bail de cinq ans et un salaire de 1,5 M€ par saison. Le transfert serait lui estimé à 26-27 M€. En revanche, Sport Mediaset et le Corriere dello Sport annoncent une transaction avoisinant les 20 M€ ainsi que deux joueurs compris dans le deal, qui voyageraient en compagnie de l'international albanais (1 sélection) dans la capitale italienne. Cristiano Lombardi et Valon Berisha sont cités.