Le PSG et le Real Madrid jouent la montre pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le dossier Kylian Mbappé met le feu à l’Europe depuis 14 jours et la fameuse lettre envoyée à la direction du PSG pour annoncer qu’il ne lèvera pas l’option d’une année supplémentaire dans son contrat. Le voilà donc en fin de contrat en 2024, et en combinant ce fait majeur avec le départ inattendu de Karim Benzema du Real Madrid, vous obtenez une situation explosive. Le PSG ne veut pas perdre la face en voyant Mbappé partir libre en 2024, le Real Madrid hésite entre l’opportunité de le recruter dès cet été et la possibilité de le récupérer libre l’année prochaine, et Mbappé garde sa ligne de conduite officielle, celle d’une dernière année au PSG.

Les médias espagnols se déchaînent jour après jour, tentant d’analyser chaque nouvelle information ou chaque commentaire en provenance des différents camps. Selon nos informations, Kylian Mbappé et le Real Madrid ont déjà un accord tout prêt pour le plan initial, celui d’un départ en fin de contrat en 2024. Mais si jamais tout s’accélérait cet été, un accord entre les parties est déjà planifié. Toujours est-il que le PSG ne veut pas faire le premier pas vers les dirigeants madrilènes, tout en étant conscient que cela représente la meilleure chance de vente.

À lire

Deux lofteurs du PSG ont trouvé preneur, les fans de MU enragent contre la famille Glazer

La prime de fidélité arrive en septembre

Mbappé, de son côté, est content de rester une année supplémentaire à Paris, comme il ne cesse de le répéter. Une prime de fidélité de 90 M€ l’attend d’ailleurs en septembre, s’il est amené à rester. Le dossier est donc bien évidemment complexe, et il est peu probable qu’il trouve son épilogue rapidement. Les trois parties ont un timing tous différents, ce qui complique les choses. Si vente il y a, elle devrait se boucler entre 180 et 200 M€, montant planifié par le Real Madrid depuis déjà un certain temps.

La suite après cette publicité

Les deux clubs n’ont pas encore parlé entre eux et tout le processus risque de prendre du temps. Bien entendu, ce feuilleton promet de nombreux rebondissements. Le Real Madrid n’a pas oublié le traumatisme de la dernière intersaison, lorsque Kylian Mbappé a fait faux bond à la dernière minute, et cela peut jouer dans l’esprit de Florentino Pérez alors que le même schéma se répète, avec une fin de contrat prochaine. Une offensive madrilène n’est clairement pas à écarter, mais rien ne presse, et le PSG n’est pour l’instant pas disposé à lancer une première perche…