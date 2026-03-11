PSG : Nasser al-Khelaïfi ne sera pas au Parc des Princes

Ce soir, le Paris Saint-Germain joue son huitième de finale aller à domicile face à Chelsea. En difficulté en Ligue des Champions, le club de la capitale espère un sursaut et pourra compter sur ses supporters pour être soutenu. En revanche, il ne pourra pas compter sur Nasser al-Khelaïfi.

Rentré au Qatar mardi dernier pour rejoindre ses enfants, le patron des Rouge et Bleu espérait rentrer à Paris pour assister à la rencontre. Malheureusement pour lui, le conflit régnant au Moyen-Orient l’a empêché de prendre l’avion, selon Le Parisien.

