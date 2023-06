Pau et Didier Tholot mettent fin à leur collaboration

Depuis son arrivée en 2020 sur le banc du Pau FC, le club s’est pérénnisé dans l’antichambre de l’élite. Treizièmes cette saison, les Palois seront encore en Ligue 2 la saison prochaine grâce notamment à l’entraîneur Didier Tholot. Problème, le technicien de 59 ans ne sera pas sur le banc de l’équipe du sud-ouest de la France comme l’a annoncé l’institution sur ses réseaux sociaux.

En effet, dans un communiqué publié sur le site du club, ce dernier a annoncé la fin de la collaboration entre Tholot et Pau : «Didier Tholot a exprimé sa volonté de ne pas poursuivre l’aventure avec le PAU FOOTBALL CLUB et de ne pas réaliser sa dernière année de contrat au titre de la saison sportive 2023/24. Le Pau Football Club, par la voix de son Président ; Bernard Laporte-Fray, prend acte de cette décision et respecte le choix de Didier Tholot. Il tient à le remercier pour le travail de qualité réalisé au cours des trois saisons écoulées qui a permis au club, d’une part, de se maintenir en Ligue 2, et, d’autre part, de construire les bases pour le futur.»

