FC Barcelone : Riqui Puig va partir par la petite porte...

Il y a quelques années encore, bien avant l'apparition de joueurs comme Ansu Fati ou Gavi, les observateurs et les spécialistes du Barça étaient unanimes : Riqui Puig était l'un des plus gros talents de La Masia, si ce n'est le joueur le plus prometteur issu du centre de formation barcelonais à ce moment précis. Pour beaucoup, le FC Barcelone s'était enfin trouvé un milieu de terrain capable de prendre les commandes du jeu et tenter de rééditer ce qu'avaient fait des joueurs comme Xavi ou Iniesta. Mais quelques années plus tard, force est de constater que le train est passé, et que Puig n'a jamais réussi à monter à bord. Pourtant, il s'est arrêté à plusieurs reprises en gare du Camp Nou...

L'arrivée de Xavi était d'ailleurs considérée comme une bonne nouvelle pour lui, puisque beaucoup pensaient qu'un spécialiste du poste de milieu axial comme l'ancien numéro 6 du Barça allait pouvoir exploiter du mieux possible son talent. Force est de constater qu'au final, Xavi l'a encore moins utilisé qu'Ernesto Valverde, Quique Setién ou Ronald Koeman. En 2022, il ne compte que cinq apparitions en Liga, dont deux titularisations, l'une d'elles face à Getafe le week-end dernier dans un match qui comptait pour du beurre. Autant dire qu'au milieu de terrain, Puig est la dernière roue du carrosse...

Pourquoi cet échec ?

On peut donc se poser des questions, d'autant plus que lorsqu'il joue, il n'est pas foncièrement mauvais et montre des choses intéressantes, avec une qualité technique évidente. Tout d'abord, il y a la concurrence, forcément. Quand tout le monde est là, difficile de prendre la place de joueurs comme Frenkie de Jong ou Pedri, sans même parler de Gavi. Puis, viennent les explications purement footballistiques. Riqui Puig est ainsi un joueur qui conserve beaucoup le ballon, et a tendance à jouer assez latéral, sans forcément prendre beaucoup de risques. Du moins, sur la majorité de ses prises de balle. Dans ce Barça de Xavi qui veut jouer assez direct - comme Koeman mais avec une réussite différente - le profil de Puig n'est pas forcément idéal, et même s'il a montré pouvoir s'adapter sur ces dernières apparitions, force est de constater qu'il y a de meilleurs joueurs que lui.

Autre point très important, le plus important peut-être même : son comportement et son attitude. De nombreux médias espagnols évoquent un joueur assez nonchalant lors des séances d'entraînement, et une hygiène de vie pas forcément impeccable. Rien de bien grave, mais il avait par exemple été surpris en trottinette électrique en ville alors que les joueurs barcelonais ont, dans leur contrat, l'interdiction d'utiliser de tels moyens pour se déplacer. De petits détails qui, à force, lui portent préjudice. Ronald Koeman l'avait également accusé de faire filtrer des informations à la presse. Quoi qu'il en soit, avec un talent indéniable et un âge aussi jeune, Riqui Puig a toutes les cartes en main pour se relancer. Une chose est sûre, ça ne sera pas du côté de Barcelone, alors qu'un départ vers Valence serait déjà sur la table...