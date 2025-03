Liverpool - PSG : Jérémy Ménez a été viré d’Anfield en plein match

Jérémy Ménez a vécu l’exploit du PSG de loin. L’ancien international tricolore, présent à Anfield hier soir avec un groupe de Français, a été contraint de quitter l’enceinte anglaise en plein match. La raison ? Une célébration apparemment trop démonstrative de son groupe sur le but de Dembélé, alors qu’il se trouvait au milieu de supporters des Reds. Ces derniers auraient alerté les stadiers, qui leur auraient demandé de partir vers la 65e minute de jeu.

C’est Samir Nasri qui a révélé cette information sur le plateau de Canal+ hier soir après la rencontre : « Une pensée pour ceux qui ont été virés du stade aussi. Jérémy Ménez était au match, on lui a demandé s’il était français. Après sa réponse, ils lui ont dit de sortir du stade… à la 70e minute en plus ». L’ex-Parisien et ses accompagnateurs auraient regardé la fin du match dans un bus, puis à l’hôtel.