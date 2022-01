Manchester United : les 4 entraîneurs pistés pour la saison prochaine

Ralph Rangnick à Manchester United, ça ne se passe pas très bien... Les Red Devils obtiennent des résultats qui, sans être catastrophiques, sont plutôt moyens. Et on ne sent pas non plus une grosse amélioration dans le jeu. Sans parler des conflits internes dont se régalent les tabloïds anglais, avec plusieurs cadres du vestiaire, dont Cristiano Ronaldo, qui ne seraient pas particulièrement fans de l'Allemand.

De toute manière, comme convenu dans son contrat, il ne fait qu'assurer l'intérim et il occupera un rôle bien différent dès la saison prochaine, et la direction mancunienne cherche déjà un entraîneur pour occuper le banc de touche de l'équipe locale à Old Trafford. Comme l'indique The Athletic, il y a quatre noms qui sont très appréciés dans les bureaux mancuniens.

Luis Enrique, la nouveauté

Le premier ne surprendra pas grand monde, puisqu'il s'agit de Mauricio Pochettino. Il y a des années déjà que les Red Devils veulent attirer l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a impressionné tout le monde avec son Tottenham à l'époque. Erik Ten Hag, de l'Ajax, est aussi très apprécié dans le Grand Manchester, pour des raisons évidentes de jeu et de résultats avec l'écurie néerlandaise.

Mais ce n'est pas tout. Effectivement, le nom de Julen Lopetegui revient de plus en plus souvent, et il faut dire que cette saison, le tacticien espagnol fait encore des miracles avec Séville. Malgré un effectif très souvent décimé, il tient plus ou moins le rythme du Real Madrid en tête de la Liga. Enfin, les Anglais pensent à un autre espagnol : Luis Enrique. Le sélectionneur national espagnol a permis à la Roja de retrouver de sa superbe ces derniers mois, et est également très bon dans la gestion des hommes. Du beau monde donc, mais il n'en restera qu'un à la fin...