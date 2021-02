Coupe du Monde des Clubs : Al-Ahly se qualifie aussi pour les demi-finales

Après la qualification d'André-Pierre Gignac et des Tigres pour les demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs, Al-Duhail et Al-Ahly s'affrontaient pour le dernier quart de finale. Grâce à un but d'El Shahat (30e), les visiteurs sur le papier ont battu l'équipe entraînée par un certain Sabri lamouchi (1-0).

Avec ce succès, Al-Ahly accède donc aux demi-finales et affrontera le champion d'Allemagne et d'Europe, le Bayern Munich, dans le dernier carré. Le match aura lieu lundi 8 février à 19h. Pour rappel, Palmeiras et les Tigres croiseront le fer la veille pour la première demi-finale.