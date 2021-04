L'anecdote surprenante de Pablo Longoria sur le transfert de Mouctar Diakhaby à Valence

Lorsqu'il était directeur sportif du Valence CF, Pablo Longoria a fait venir Mouctar Diakhaby en provenance de Lyon. Un transfert estimé à 15 millions d'euros et dont l'actuel président de l'Olympique de Marseille en est à l'origine. Lors d'un entretien pour le Canal Football Club sur Canal +, le dirigeant espagnol est revenu sur cet épisode.

Plein d'humour, il se souvient de la première remarque qu'il a eu à l'encontre du natif de Vendôme : *«avec Mouctar Diakhaby je suis allé à Lyon pour le rencontrer et je lui ai dit : "Oh, tu es lourd !". C'est la première question que je lui ai posée. C'est une manière de le mettre en difficulté, et lui dire de travailler, de faire attention que tous les jours il se mette un défi.»