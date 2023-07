Le PSG a trouvé le successeur de Neymar, Arsenal va faire sauter la banque pour Aurélien Tchouaméni

La piste du PSG pour remplacer Neymar

Le mercato parisien est dicté par l’avenir de Kylian Mbappé, mais pas que ! On a tendance à l’oublier, mais l’avenir de Neymar est aussi remis en question. Si les dirigeants parisiens trouvent un point de chute au Brésilien, il partira. Et ça tombe bien, puisque le média AS nous apprend dans ses pages intérieures que son successeur est déjà tout trouvé ! Il s’agit de Joao Felix qui est retourné à l’Atlético de Madrid après un prêt réussi à Chelsea ! Le Portugais a toujours le désir de quitter Madrid, mais ne trouve pour le moment aucun projet qui l’attire. Le quotidien espagnol assure que c’est une option qui peut plaire au joueur. Et le futur coach parisien Luis Enrique apprécierait également le profil du joueur de 23 ans. Neymar poussé vers la sortie, le Brésilien enrage.

Le gros chèque d’Arsenal pour Tchouaméni

«Arsenal s’apprête à vivre 48 heures très agitées» comme l’explique le Sunday Star sur sa Une ! Après de longues semaines de négociations, les Gunners s’apprêtent à boucler le transfert de Declan Rice. Le club londonien va débourser 120 M€ pour recruter l’international anglais. Et ce n’est pas le seul transfert espéré puisque Jurriën Timber se rapproche aussi de Londres. Un accord a été trouvé avec l’Ajax pour un transfert qui devrait avoisiner les 42M€ hors bonus. Deux énormes transferts sont donc à venir après l’arrivée de Kai Havertz. Et Arsenal ne compte pas s’arrête là, loin de là ! Un transfert possible mais qui s’annonce compliqué eest celui d’Aurélien Tchouaméni ! Le Mundo Deportivo rapporte que le milieu français est apprécié par le club anglais qui pourrait passer à l’action en cas d’échec dans le dossier Caicedo notamment. Arsenal serait prêt à lâcher un chèque de 100 millions d’euros ! Clairement, les Gunners ont décidé de changer de politique de recrutement !

Tous les clubs veulent cette pépite turque

A en croire la couverture du Mundo Deportivo, un Clasico se profile entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour s’offrir Arda Güler. Le FC Séville semblait avoir pris un avantage dans ce dossier, mais le Barça a mis un coup d’accélérateur dans ce dossier. Parti du côté d’Istanbul, Deco a déjà posé les bases d’un accord avec Fenerbaçhe pour le transfert du prodige turc. Le club catalan devrait payer la clause de libératoire de 17,5 millions d’euros, mais pencherait pour laisser le joueur de 18 ans une année de plus en Turquie. Le Real Madrid pourrait venir jouer les troubles-fêtes dans ce dossier, comme le relaye également Sport sur sa Une. L’offre présentée par le Real Madrid est basée sur trois versements. A noter que le club madrilène propose un pourcentage à hauteur de 20% en cas de future vente d’Arda Güler. La bataille promet de faire rage.