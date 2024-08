Le Bayern Munich va recruter un international allemand contre 30 M€ !

Le Bayern Munich a une couronne à reprendre la saison prochaine. Après onze ans d’hégémonie en Bundesliga avec 11 titres glanés consécutivement, le Rekordmeister a terminé troisième de Bundesliga lors de la dernière cuvée. Une anomalie qui a fait prendre conscience de plusieurs choses qui n’allaient pas pour le board bavarois. Affichant souvent son désarroi l’an dernier et incapable de réveiller une équipe amorphe la saison passée, Thomas Tuchel a été remercié. Plusieurs tacticiens étant disponibles sur le marché, la direction munichoise avait l’embarras du choix. Pour autant, ce dernier a tenté un pari en recrutant Vincent Kompany.

L’ancien roc défensif de la Belgique et de Manchester City sortait d’une première saison compliquée sur un banc de Premier League avec Burnley. Un pari osé qui semble porter ses fruits jusqu’ici avec de la cohérence dans les premiers matches amicaux des Allemands. Mais voilà, pour reprendre sa couronne, les pensionnaires de l’Allianz Arena auront également besoin de se renforcer cet été. Et un secteur était clairement pointé du doigt : la défense. Avec les performances en dents de scie de Dayot Upamecano et Kim min-Jae l’an passé ainsi que les sollicitations pour Matthijs de Ligt, de grands changements se profilaient notamment en charnière centrale.

Depuis plusieurs semaines, Jonathan Tah était particulièrement visé pour régler ces maux défensifs. Auteur d’une grosse saison avec le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, le défenseur puissant de 28 ans a aussi réalisé un Euro impeccable aux côtés d’Antonio Rüdiger au sein de la défense de la Mannschaft. Pour toutes ces raisons, il paraissait difficile de voir comment le champion d’Allemagne en titre serait enclin à vendre l’un de ses tauliers. Dans un premier temps, le Bayern Munich a soumis deux offres à hauteur de 18 puis 20 millions d’euros pour arracher le natif de Hambourg à Leverkusen. Pourtant, les dirigeants du B04 ont repoussé ces deux propositions jugées insuffisantes. Dès lors, le Bayern a accéléré et un tournant a eu lieu ces derniers jours d’après Kicker.

En effet, selon nos confrères allemands, les dirigeants du club de Bavière ont proposé 25 millions d’euros plus 5 de bonus pour le joueur à qui il reste un an de contrat du côté de Leverkusen. Une offre qui aurait trouvé grâce aux yeux des dirigeants du champion d’Allemagne à en croire le média allemand. Dès lors, le deal sera conclu qu’une fois que Matthijs de Ligt sera vendu à Manchester United. Les négociations entre le Rekordmeister et les Red Devils battent leur plein alors que les premiers cités réclament 50 millions d’euros pour le néerlandais. Pour rappel, Jonathan Tah s’est déjà mis d’accord avec le Bayern et quand De Ligt rejoindra le nord de l’Angleterre, l’Allemand sera un nouvel élément fort du club bavarois.