La deadline approche pour les acheteurs potentiels du Stade de France

Le compte à rebours à commencé, le Paris Saint-Germain est aux aguets. Alors que le Stade de France est en ligne de mire, les candidats intéressés ont jusqu’au 3 janvier 2024 pour finaliser et remettre leur dossier de candidature. Au jour d’aujourd’hui, trois acheteurs potentiels se détachent selon L’Équipe : le PSG, un groupement français et le consortium Vinci-Bouygues. Si à la base, la date de remise avait été arrêtée au mois de novembre, les candidats ont obtenu un délai supplémentaire. Raison de plus pour respecter à la perfection le cahier des charges. Après avoir étudié les différents dossiers, l’État tranchera entre la fin 2024 et début 2025.

Parmi les intéressés, le PSG a un plan en tête (faire pression sur Anne Hidalgo) mais surtout un dossier solide, puisque L’Équipe raconte que le gouvernement verrait d’un bon oeil l’intérêt du club de la capitale pour le Stade de France. Pour ce projet XXL, estimé à 1 milliard d’euros, similaire à celui de la rénovation du Parc des Princes, Paris s’est entouré de spécialistes : le cabinet d’architectes Populous, le constructeur Eiffage, la société Legends Hospitality, et des experts du secteur, comme Philippe Collin-Delavaud, ex-directeur général du Stade de France. Seul couac, le PSG souhaiterait renégocier une certaine clause. En effet, le club serait réticent à l’idée de devoir accueillir, pendant 25 ans, les rencontres organisées par les Fédérations françaises de football et de rugby, comme le Tournoi des Six Nations, en ayant le statut de consortium. De quoi venir chambouler les espoirs du PSG, tandis qu’un outsider se démarque, même si son nom n’est pas encore connu. Ce groupement français voudrait allier de nombreux sports, tels que le foot, le rugby, mais aussi le basket-ball ou encore le padel. Un véritable feuilleton qui devrait durer durant plusieurs années.