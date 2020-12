BL : Schalke 04 craque encore contre Augsbourg

Le 17 janvier 2020, Schalke 04 a battu le Borussia Mönchengladbach (2-0). Depuis, les Knappen vivent une crise institutionnelle et sportive et restent sur une série de 27 matches sans victoire dans le championnat allemand. Une série noire pour une équipe qu'on peut qualifier de "Toulouse Allemand" et qui pointait à la dernière place du championnat avec seulement trois points en dix journées. Bien loin de ses standards, le club de la Ruhr voulait donc se donner de l'air et ça débutait mal.

La suite après cette publicité

Mark Uth sortait sur civière rapidement (19e) et Suat Serdar inscrivait un but contre son camp (32e). Se dirigeant vers un nouvel échec, Schalke 04 réagissait néanmoins en seconde période avec l'égalisation de Benito Raman (52e). Dans la foulée, Florian Niederlechner était exclu (53e) et permettait aux visiteurs d'être davantage dans la maîtrise. Finalement, Nassim Boujellab marquait (62e) et Schalke 04 pensait tenir son premier succès de la saison... Erreur. C'est à ce moment que Marco Richter a décidé de crucifier le club de la Ruhr en reprenant de la tête un centre de Michael Gregoritsch ancien joueur de Schalke 04 (90e +3). Avec ce nouveau match nul 2-2, Schalke 04 reste bon dernier à trois points du barragiste qui est l'Arminia Bielefeld et à six longueurs du premier non relégable Cologne.

Le classement de la Bundesliga