JT Foot Mercato : l’OM s’agite déjà en coulisses pour cet été

L’OM prépare un sacré mercato !

La suite après cette publicité

Ça va beaucoup bouger du côté de Marseille au prochain mercato. Ce sera notamment le cas du côté des départs avec d’abord plusieurs joueurs qui seront en fin de prêts et qui ne devraient pas être conservés. Ruben Blanco, Éric Bailly, Issa Kaboré et Nuno Tavares sont concernés ! Peu de chance qu’ils portent le maillot de l’OM l’an prochain ! Pape Gueye, prêté à Séville ces six derniers mois, ne devrait pas non plus rejouer au Vélodrome… L’OM pense plutôt à le vendre. Issa Kaboré est prêté par Manchester City, mais les dirigeants olympiens ne devraient pas lever son option d’achat qui s’élève à 20 M€. Un montant trop important pour les finances du club. Mattéo Guendouzi pourrait bien être transféré, lui qui intéresse plusieurs équipes, en particulier en Premier League avec Aston Villa, West Ham, mais aussi Newcastle qui le suivent avec attention. Marseille demande environ 25 M€ en échange de l’international français. Cengiz Ünder est aussi annoncé partant cet été, de même que Leonardo Balerdi, qui était pisté par l’Ajax l’hiver dernier. Concernant Alexis Sanchez, difficile de savoir pour l’instant s’il restera à Marseille la saison prochaine. Le club et les représentants du joueur ont prévu de se voir en fin de saison, car le Chilien veut des garanties avant d’accepter de prolonger ! Et puis, Sead Kolasinac s’est vu proposer une prolongation de deux ans, mais il n’a pas encore pris de décision. Du côté des arrivées, plusieurs profils ont été évoqués ! Il y a d’abord Wilfired Zaha qui est là priorité du club marseillais en cas de qualification en Ligue des Champions, d’après nos informations. L’OM est en contact avec l’entourage du joueur depuis plusieurs semaines et Zaha serait très intéressé à l’idée de jouer du côté de Marseille ! Denis Zakaria est lui aussi suivi par Pablo Longoria. Enfin, le profil de Timothy Weah, qui peut jouer à droite et à gauche, intéresse également le board marseillais.

Un club dit non à Osimhen

Victor Osihmen est l’un des joueurs les plus prisés en ce moment ! Il sera l’une des attractions de l’été et le président du Bayern Munich a d’ailleurs communiqué à ce sujet. En effet, Oliver Kahn a un peu refroidi cette piste, dans un entretien accordé à Bild : «quand on parle d’un tel montant, il faut se poser la question : le joueur vous offre-t-il une garantie pour cette somme ? Ce serait certainement un gros risque.» Pour rappel, la presse napolitaine évoquait un montant qui pouvait aller jusqu’à 160 M€. et pour Kahn, ce n’est pas vraiment dans les habitudes du Bayern de mettre autant d’argent sur un seul joueur. D’ailleurs, en parlant d’Osimhen ! Selon Il Mattino, il était présent à Paris en ce début de semaine, avec son agent ! Le quotidien italien précise ensuite qu’il ne s’agissait que d’un voyage touristique, mais quand on sait qu’il est l’une des cibles prioritaires du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato, on peut facilement douter de cette version

À lire

Pep Guardiola espère un retour de Lionel Messi au Barça

Busquets quitte Barcelone

C’est officiel ! Une légende dit adieu au FC Barcelone ! Sergio Busquets va quitter le club catalan à l’issue de la saison. La nouvelle est tombée ce matin. Le milieu de terrain est en fin de contrat cet été et ne prolongera pas avec son club de toujours. Après 31 titres avec les Blaugranas, il tire donc sa révérence ! Reste maintenant à savoir s’il rebondira dans un club plus exotique ou s’il prendra finalement sa retraite.