Monaco : Kevin Volland de retour en Allemagne ?

Kévin Volland portera-t-il les couleurs de l’AS Monaco la saison prochaine ? Au club de la Principauté depuis 2020, l’attaquant allemand a vécu une saison plutôt compliquée. En effet, le joueur de 30 ans a joué les doublures et ne compte que 9 titularisations en 24 apparitions sous le maillot monégasque toutes compétitions confondues (6 buts, 2 passes décisives). Son retrait dans la hiérarchie des attaquants asémistes peut s’expliquer par les pépins physiques à répétition qui l’ont longtemps fragilisé. L’ex-joueur du Bayer Leverkusen a également fait les frais de la montée en puissance d’Eliesse Ben Seghir qui a réussi en l’espace de quelques semaines à se frayer une place dans le onze de départ de Philippe Clément. Dans cette perspective, Kevin Volland pourrait opter pour un nouveau challenge afin de donner un second souffle à sa carrière.

La suite après cette publicité

À ce titre, Sky Sport a indiqué plus tôt dans le week-end que le numéro 31 de l’AS Monaco avait des touches en Allemagne. Surprenant quatrième de Bundesliga et qualifié pour la première de son histoire en Ligue des champions, l’Union Berlin souhaite enrôler un avant-centre pur pour espérer réitérer les exploits de l’édition précédente. Si la chaîne de télévision a ajouté que des discussions ont été entamés entre le club français et son homologue allemand, Sport Bild a démenti l’information mais a tout de même révélé l’intérêt des Unioners après s’être renseigné auprès de l’entourage de l’international allemand dont le contrat avec l’ASM arrivera à son terme dans un an et dont la valeur marchande est estimée entre 6 et 7 millions d’euros. Une somme élevée pour un attaquant âgé de 30 ans mais abordable pour l’Union Berlin. Affaire à suivre…

À lire

Amical : Monaco sèchement battu par le Cercle Bruges