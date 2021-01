Les raisons de la situation explosive au centre d'entraînement de l'OM

La suite après cette publicité

Comme dans tous les clubs, une crise n'est pas facile à vivre. Mais à l'Olympique de Marseille, c'est souvent encore plus compliqué. Avec une seule victoire sur les neuf derniers matches toutes compétitions confondues, et surtout une défaite contre le PSG lors du Trophée des Champions, le club phocéen est dans le dur sur le plan sportif. Pour ne rien arranger, l'avenir d'André Villas-Boas est plus qu'incertain et le Portugais a confirmé ce vendredi en conférence de presse qu'il allait partir à la fin de la saison.

Dans le vestiaire, il y a aussi un problème éventuel entre Florian Thauvin et Dimitri Payet. Autant de problèmes à régler pour la direction de l'OM, en sachant que le président Jacques-Henri Eyraud est lui trop souvent la cible du mécontentement des supporters. Mais ce samedi, les fans ont décidé de passer à l'action en venant manifester à la Commanderie dans l'après-midi, à quelques heures du match de la 22e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais, finalement reporté par la LFP suite à une demande du club du sud de la France.

Alvaro Gonzalez touché lors des incidents

Car au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus, tout a rapidement dégénéré. Comme évoqué par La Provence, trois joueurs (Valentin Rongier, Alvaro Gonzalez et Steve Mandanda) ainsi qu'André Villas-Boas sont venus discuter avec les supporters à l'entrée. Une information que nous pouvons vous confirmer. Mais les fans n'étaient pas venus pour eux. Selon nos informations, ces derniers voulaient des explications de Florian Thauvin, Dimitri Payet et du président Eyraud, mais ils ne se sont pas présentés. Derrière, les supporters se sont introduits dans la Commanderie et des échauffourées ont eu lieu.

D'après L'Equipe, et nous pouvons également vous le confirmer, Alvaro Gonzalez a été touché durant les incidents mais la valise d'André Villas-Boas, selon nos informations, n'a pas été vidée. Le tout s'est terminé avec quelques interpellations et donc le report du match OM-Rennes par la Ligue de Football Professionnel, à une date ultérieure, alors que le car phocéen a également été caillassé. Une journée que l'OM aurait voulu éviter à 4 jours du match contre Lens et surtout 8 du Classique face au PSG. A l'Orange Vélodrome.