L'OM sort du silence après les incidents à la Commanderie

La suite après cette publicité

Comme chaque week-end, hormis les trêves, l'Olympique de Marseille devait jouer un match de Ligue 1, cette fois-ci contre le Stade Rennais à l'Orange Vélodrome (22e journée). Mais il n'y aura pas de football ce samedi soir. Car cet après-midi, des incidents ont eu lieu à la Commanderie, puisque des supporters ont pénétré dans le centre d'entraînement. Ces derniers, comme nous vous le révélions en exclusivité, voulaient avoir des explications de Florian Thauvin, Dimitri Payet et du président Jacques-Henri Eyraud. Mais la situation a dégénéré, il y a eu de nombreuses dégradations et certaines personnes ont été interpellées, tandis que le défenseur Alvaro Gonzalez a été touché.

Alors rapidement, l'OM a tenu à réagir via un communiqué : «l’OM condamne avec force l’inacceptable attaque dont le club a été la victime en milieu d’après-midi à l’intérieur du centre d’entrainement Robert-Louis Dreyfus. Quelques centaines d’individus issus de groupes de supporters Ultras se sont introduits de force et avec violence sur le site du centre d’entrainement de la Commanderie, y compris dans le bâtiment du groupe professionnel. Malgré l’intervention des forces de l’ordre, un déchaînement de violence injustifiable a mis en danger la vie des personnes présentes sur place (joueurs, staff, forces de l’ordre, agents de sécurité, salariés). Des vols ont été perpétrés et des véhicules ont été endommagés. Cinq arbres ont été brûlés avec la seule volonté de détruire. Les dégradations à l’intérieur des bâtiments s’élèvent à plusieurs centaines de milliers d’euros. Ces agissements irresponsables et inacceptables doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. L’Olympique de Marseille possède tous les éléments de preuve. Ils ont été immédiatement transmis aux enquêteurs. Les plaintes seront déposées dans les prochaines heures pour faire valoir les droits du club à l’encontre de cette barbarie.»

Eyraud parle d'une «attaque inqualifiable»

Choqué par la scène, l'OM a donc décidé de prendre les choses en main. Le président Eyraud a lui aussi parlé. «Trois cents salariés sont ce soir en état de choc pour avoir vécu en direct ou avoir découvert les images d’une attaque inqualifiable contre l’Institution OM. Ce qui s’est passé cet après-midi appelle la plus grande sévérité pour ces fauteurs de trouble qui se prétendent supporters mais détruisent des installations et menacent les salariés et les joueurs», a lâché le boss phocéen suivi par le capitaine Steve Mandanda.

«Cela fait 13 ans que je suis joueur de l’Olympique de Marseille. Je connais tout de ce club, je sais l’amour et la frustration qu’il peut susciter. Mais les évènements d’aujourd’hui m’attristent et sont inacceptables. Nous sommes des joueurs de football et une crise sportive ne peut en aucun cas justifier un tel déferlement de violence. L’heure est à l’apaisement», a enchaîné le gardien français. Alvaro Gonzalez a lui eu le mot de la fin : «je suis venu à l’Olympique de Marseille pour son histoire et la passion qui l’entoure. Cette ville est merveilleuse, nous aimons tous ce club mais ce que nous avons vécu aujourd’hui ne doit plus jamais se reproduire.»

A lire aussi : les raisons de la situation explosive au centre d'entraînement de l'OM