La belle histoire du Français Valentin Roberge sélectionné avec Chypre à 35 ans !

Défiant la Grèce ce samedi et le Kosovo le 27 septembre, Chypre qui pointe au dernier rang du groupe 2 de la Ligue C en Ligue des Nations va jouer son maintien. À égalité de points avec l'Irlande du Nord (2) mais avec une différence défavorable dans les confrontations directes, les Galanolefki (les Bleus et Blancs) veulent se défaire de cette 4e place synonyme de barrage pour se maintenir. Pour ce faire, la sélection va devoir batailler et pour y parvenir elle peut compter sur un petit nouveau pourtant très expérimenté. Âgé de 35 ans, Valentin Roberge va vivre sa première convocation lui qui est un cadre de l'Apollon Limassol (11 matches, 1 but et 1 offrande cette saison). La particularité pour ce défenseur central né à Montreuil c'est qu'il est bel et bien français. Formé du côté du Guingamp puis du Paris Saint-Germain qu'il a quitté en 2008 sans jouer en équipe première, Valentin Roberge va ensuite vivre une véritable Odyssée.

La suite après cette publicité

Parti à l'Aris Salonique en Grèce où il a évolué un an et demi, il est allé au Portugal pour porter le maillot du Maritimo pendant 3 saisons. Passant une pige d'un an à Sunderland où il a découvert la Premier League, il a connu la France et la Ligue 1 en 2014/2015 avec 11 matches sous le maillot du Stade de Reims. Depuis ce prêt en Champagne-Ardenne, il est revenu à Sunderland où il n'entrait pas dans les plans du coach avant finalement de rejoindre Chypre et l'Apollon Limassol. Une expérience probante pour lui, qui compte déjà 184 matches (4 buts et 4 offrandes), et a remporté le titre de champion de Chypre en 2021/2022, ainsi que la Supercoupe cette saison. Recevant le passeport chypriote et après avoir vécu plus de cinq années sur l'Île Méditerranéenne, il va vivre une nouvelle aventure, lui qui a disputé les trois compétitions européennes (éliminatoires Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conference) avec l'équipe au nom du dieu grec de la musique, du chant, de la beauté masculine et de la lumière solaire.

Valentin Roberge a bien reçu son passeport

Obtenant récemment son passeport chypriote et faisant partie de la liste des 25 du nouveau sélectionneur, le Géorgien Temur Ketsbaia, Valentin Roberge va écrire une nouvelle belle page de sa carrière alors qu'il entre à un âge où de nombreux joueurs rangent les crampons. D'ailleurs sur les réseaux sociaux, le Français Florian Taulemesse (36 ans), attaquant de Nea Salamis n'a pas manqué de le charrier au moment de sa convocation : «mon vieux, ne t'inquiète pas, il nous reste encore de belles années devant nous.» Ce nouveau statut, Valentin Roberge commence à le ressentir puisqu'il a rejoint l'entraînement avec la sélection ce lundi.

En conférence de presse comme le rapporte Alpha News, il a fait part de sa joie de porter le maillot chypriote : «je suis très content d'être ici. Un grand merci à la fédération, à l'entraîneur et à tous ceux qui ont rendu cela possible. Je peux promettre que je ferai de mon mieux, comme je le fais avec mon équipe. La Grèce est un adversaire très fort, mais dans le football, tout est possible. Nous donnerons tout.» Une belle récompense pour Valentin Roberge qui tentera de gravir l'Olympe avec ses coéquipiers en s'offrant un exploit contre la Grèce.