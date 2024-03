Le capitaine des U18 de la France vers Southampton ?

Capitaine de l’Equipe de France U17 finaliste du dernier mondial et fer de lance de la génération U18, Joachim Kayi Sanda impressionne par sa précocité, ses qualités défensives et son leadership naturel. Incorporé petit à petit dans le groupe pro de Valenciennes en première partie de saison, le natif d’Antony, qui a signé pro en septembre 2023, est désormais un titulaire indiscutable dans l’arrière garde de VA, lanterne rouge de Ligue 2 et en proie à de graves difficultés financières.

A 17 ans, ce jeune défenseur central est érigé en tête de gondole du projet porté par le fonds d’investissement danois Sport Republic, également propriétaire de Southampton et de Göztepe (D2 turque), qui pourrait envoyer Joachim Kayi Sanda du côté du Championship et des Saints en fin de saison. Une manière d’aider financièrement le club du Nord et de permettre au jeune talent tricolore souvent comparé à Dayot Upamecano (lui aussi formé à Valenciennes) de continuer sa progression de l’autre côté de la Manche.