Jonathan David s'est mis d'accord avec le LOSC

La suite après cette publicité

Quelle journée pour le LOSC et Jonathan David. Ce matin, le média belge Het Laatste Nieuws indiquait que l'affaire serait compliquée à régler. D'une part parce que les 20 M€ proposés par le club français initialement ne suffiraient pas, d'autre part parce que l'attaquant privilégiait l'Allemagne et la Bundesliga pour la suite de sa carrière. C'est que le co-meilleur buteur (18 réalisations, comme Dieumerci Mbokani) de Jupiler League est courtisé. Un peu plus tard dans la journée, L'Équipe révélait que les Dogues étaient venus à la charge avec cette fois une offre de 25 M€.

Le feuilleton n'est visiblement pas terminé pour aujourd'hui, car d'après RMC, l'attaquant canadien a donné son accord pour rejoindre la France et le LOSC. Il s'est même mis d'accord avec les dirigeants lillois sur les termes d'un contrat. Reste à trouver un terrain d'entente avec La Gantoise, qui espère toujours un transfert compris entre 30 et 35 M€. Il faudra donc sans doute revenir avec une nouvelle offre légèrement supérieure pour enfin convaincre les dirigeants belges et terminer les négociations.

Les Dogues ne roulent pas encore sur l'or, preuve en est avec la DNCG qui a retoqué ses comptes pour la saison à venir. C'est une question de temps, car le club français est en passe de vendre deux de ses meilleurs éléments, dont celui que Jonathan David doit succéder sur le front de l'attaque. Le duo Victor Osimhen-Gabriel est très proche de rejoindre Naples contre un chèque d'environ 100 M€. Une fois ce deal conclu, il sera beaucoup plus simple pour Lille de s'offrir les services de l'attaquant canadien de 20 ans.