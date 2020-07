Le LOSC offre 25 M€ pour Jonathan David

Le mercato lillois risque de s'accélérer durant les trois derniers jours de ce marché franco-français. En effet, les Dogues devraient vendre pour un joli petit pactole (on évoque 100 millions d'euros), Victor Osimhen l'attaquant et Gabriel, le défenseur, du côté du Napoli. Mais il faudra ensuite bien se renforcer et pour cela le club nordiste a déjà trouvé une priorité si on en croit divers médias depuis quelques semaines maintenant.

En effet, tout porte à croire que pour son secteur offensif, les Lillois souhaitent recruter Jonathan David. Le milieu offensif de 20 ans, qui évolue à La Gantoise et qui peut jouer avant-centre. Pour récupérer le droitier aux 21 buts et 7 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, Gérard Lopez aurait formulé, selon les informations de L'Équipe, une offre ferme de 25 millions d'euros. Reste à connaître les intentions de l'élément sous contrat jusqu'en 2023 avec le club belge.