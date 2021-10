Sergio Romero va rebondir à Venise

Ancien gardien de l'AS Monaco (entre 2013 et 2014), finaliste de la Coupe du monde 2014 avec l'Argentine, Sergio Romero (34 ans) était libre depuis cet été. Resté six ans à Manchester United comme doublure de David De Gea, l'ancien du Racing Club, de l'AZ Alkmaar et de la Sampdoria était à la recherche d'un nouveau défi.

La suite après cette publicité

D'après Sky Italia, il est arrivé à Venise afin de trouver un accord et a finalement trouvé un terrain d'entente avec le promu. Il devrait passer prochainement sa visite médicale et s'engager avec les Lions Ailés.