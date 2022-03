Julien Fournier attend un bon arbitrage face au PSG

L'OGC Nice, sous la houlette de Christophe Galtier réussit pour le moment une très belle saison. 3e en Ligue 1 et qualifiés pour la finale de la Coupe de France, les Aiglons apparaissent cette saison comme une place forte du championnat, étant une équipe difficile à battre. Ce samedi (21h), les Azuréens accueillent le PSG à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. Julien Fournier, le directeur du football du Gym estime que son équipe est prête pour affronter Paris : «je n'ai pas de crainte sur le fait que nos joueurs seront à 100 % ni sur le fait que, comme on est une bonne équipe, on va donner une bonne opposition. Mais avec le PSG, tu ne sais jamais ce qu'il peut se passer. On va essayer de défendre notre 3e place.»

Cependant, dans L'Équipe, l'ancien de l'Olympique de Marseille a émis des craintes quant aux répercussions sur l'arbitrage après la sortie médiatique de Leonardo à Nantes suite à la défaite parisienne : «après, nous, ce que l'on veut - parce que je sens poindre un truc qui me déplaît un peu -, c'est être arbitré de la même manière que tout le monde. Je sais que Paris est monté au créneau assez fortement sur l'arbitrage après le match contre Nantes (1-3, le 19 février), avec Leonardo. C'est malin de sa part, mais je ne voudrais pas qu'on paie l'addition. Donc je vais être très vigilant dans la manière dont ce match sera arbitré (par Willy Delajod, NDLR). Charge à nous de bien jouer, mais il faut qu'on soit bien arbitrés.»

