Le PSG met en garde ses supporters avant le choc contre l’OM

Ce dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG accueille l’OM. Un choc au sommet attendu de tous. Avant ce rendez-vous, le club parisien a, malgré tout, souhaité mettre en garde ses supporters contre les chants injurieux. «Ce dimanche, le Parc des Princes s’apprête à vibrer comme jamais. Le Parc des Princes est reconnu dans toute l’Europe pour son ambiance, sa passion et son intensité», précise dans un premier temps le club parisien.

Et d’ajouter dans son communiqué : «préservons ce qui fait sa force. Les insultes, les propos haineux et les comportements discriminatoires n’y ont pas leur place. Ils sont contraires aux valeurs du Paris Saint-Germain et peuvent fragiliser notre équipe. La rencontre peut être interrompue et même déclarée perdue sur tapis vert pour notre club. Faisons de ce Classique une fête du football, un moment de communion et de soutien total derrière nos joueurs. Ne laissons rien ni personne gâcher cette rencontre capitale». Le message est passé.