Arsenal : le fondateur de Spotify confirme avoir les fonds pour racheter le club

Depuis quelques jours déjà, les supporters d’Arsenal demandent le départ du principal actionnaire du club, Stan Kroenke. Cette situation vient à la suite du fiasco du projet de Super League. Depuis, le milliardaire suédois Daniel Ek, cofondateur et directeur général du service de streaming musical Spotify, avait déclaré être intéressé par le rachat d’Arsenal. Il a eu nouvelle fois confirmé son envie de racheter le club.

De passage sur CNN, Daniel Ek a réaffirmé vouloir racheter le club et a surtout déclaré avoir les fonds nécessaires pour cela. « Je suis très sérieux. J'ai obtenu les fonds nécessaires et je veux présenter une offre très convaincante aux propriétaires. J'espère qu'ils m’écouteront. Je ne m'attendais certainement pas à ce que cela se fasse du jour au lendemain et je me suis préparé à ce que ce soit un long voyage. »