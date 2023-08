Arsenal - Nottingham Forest : les compositions officielles

Les Gunners lancent leur saison de Premier League. Six jours après sa victoire dans le Community Shield, Arsenal accueille Nottingham Forest dans le cadre de la 1ère journée de championnat (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 13h30). L’objectif sera de répondre au tenant du titre Manchester City, qui n’a pas fait de détail ce vendredi pour se défaire de Burnley (3-0).

Mikel Arteta aligne trois recrues avec Timber au poste de latéral gauche, Rice sans doute dans l’axe de la défense aux côtés de Saliba et Havertz en pointe, épaulé par Nketiah et Martinelli sur les ailes. De son côté, Nottingham Forest se présente en 3-5-2 avec notamment Aurier en piston droit et un duo offensif formé par Gibbs-White et Johnson.

Les compositions :

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Rice, Timber - Odegaard, Partey, Saka - Nketiah, Havertz, Martinelli.

Nottingham Forest : Turner - Worrall, Boly, McKenna - Aurier, Yates, Danilo, Mangala, Aina - Gibbs-White, Johnson.