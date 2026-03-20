Roma : Gasperini commente la performance de Robinio Vaz

La Roma a bien failli réaliser un superbe come-back hier en 8e de finale retour de Ligue Europa. Après le 1-1 de l’aller contre Bologne, la Louve a été menée 1-3 sur sa pelouse jusqu’à la 69e minute. Un penalty provoqué par Robinio Vbaz et transformé par Malen, et un but signé Pellegrini sur une passe de l’ancien Marseillais ont envoyé tout le monde en prolongation. Mais la fatigue a fini par prendre le dessus, et Cambiaghi a donné la victoire et la qualification aux Rossoblù.

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Après la rencontre, c’est la déception qui dominait Gian Piero Gasperini, heureux tout de même de l’entrée de Vaz. «C’est un très jeune joueur. Le fait qu’il ait représenté un investissement important pèse sur lui, mais il doit progresser, et jouer à ce niveau n’est pas facile. Avec sa vivacité, il peut apporter quelque chose pendant un match. De plus, pour viser des objectifs plus élevés, il nous manquait plusieurs joueurs de qualité», a réagi le technicien italien.