Barça : un joueur de Championship pour renforcer le milieu ?

Le FC Barcelone n’est pas des plus rassurants ces dernières semaines. Légèrement distancés en Liga, après la défaite lors du Clasico (1-2), les Blaugranas se sont fait surprendre face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions (0-1). Une défaite loin d’être alarmante mais qui ne rassura pas non plus. Dans l’entrejeu, comme en pointe, les solutions manquent parfois à Xavi, qui pourrait bien être tenté par un joueur de Championship.

La suite après cette publicité

Selon Sport, le Barça garderait un oeil sur Wilfred Ndidi. Le milieu défensif de Leicester, relégué avec son équipe la saison dernière, retrouve des couleurs chez des Foxes intenables en Championship. À 26 ans, le Nigérian est en fin de contrat à l’été 2024 et son profil pourrait venir combler quelques lacunes barcelonaises devant la défense. Une opération à moindre coût qui pourrait faire du bien aux Catalans à l’avenir, surtout quand on sait à quel point Ndidi avait la cote à l’époque, lorsqu’il évoluait en Premier League dans un Leicester souvent présent dans le haut du classement.