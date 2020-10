Arsenal : la descente aux enfers continue pour Mesut Özil

Arrivé comme maître à jouer d'Arsenal en 2013 et malgré quelques coups d'éclat, Mesut Özil n'aura jamais vraiment réussi à imposer sa patte sur le jeu des Gunners. Il est d'ailleurs peu probable qu'il reste dans les mémoires des fans de la formation londonienne. Cet été, il a recalé le club turc du Fenerbahçe et il ira très probablement jusqu'à la fin de son contrat, qui se termine en juin 2021.

En fin de saison passée, certains tabloïds avaient expliqué que l'international allemand était une véritable catastrophe industrielle pour les pensionnaires de l'Emirates Stadium. Son salaire ? 390 000€ par semaine, soit 20,2 M€ par an. En juin dernier, il avait perçu 17,4 M€ pour un bilan famélique (un but et de deux passes décisives en 23 apparitions). Chaque minute passée par le n° 10 sur la pelouse a donc coûté 9 627€ (hors charges) à son club.

Özil ostracisé

En cette fin de mercato, le champion du Monde 2014 avec l'Allemagne s'est fait remarquer. Non pas sur le marché des transferts, mais en proposant de payer le salaire de la mascotte du club, Jerry Quy alias Gunnersaurus, qui a été limogé par Arsenal après 27 années de service. « J'étais tellement triste que Jerry Quy alias notre célèbre et fidèle mascotte Gunnersaurus, partie intégrante de notre club, ait été licenciée après 27 ans (de travail, ndlr). Je propose de rembourser Arsenal de la totalité du salaire de notre grand gars en vert tant que je serai un joueur d'Arsenal afin qu'il continue ce boulot qu'il aime plus que tout », avait-il ainsi déclaré.

Mais cet élan de générosité n'a, semble-t-il, pas trouvé écho chez son entraîneur Mikel Arteta. En effet, tard dans la soirée de ce mercredi, nous apprenions qu'Arsenal n'allait pas inscrire le joueur dans sa liste pour évoluer en Ligue Europa cette saison. Il avait joué toutes les rencontres sous Arteta avant l'arrêt lié au coronavirus et n'a plus joué depuis. La galère continue donc...