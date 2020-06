Leipzig : Julian Nagelsmann confirme le départ de Timo Werner

Depuis plusieurs jours, l'avenir du très convoité Timo Werner (24 ans) semble être scellé. A en croire Bild, le meilleur buteur du RB Leipzig cette saison défendra les couleurs de Chelsea à partir de la saison prochaine. L'affaire traîne toutefois en longueur en raison du Covid-19, ce qui pourrait redonner un peu d'espoir aux fans du club allemand. Julian Nagelsmann, l'entraîneur de Leipzig, a mis les choses au clair du ce dossier.

«Je ne pense pas qu'il (Timo Werner) sera là l'année prochaine», a simplement lâché le technicien de 32 ans à DAZN avant la victoire de ses joueurs sur la pelouse d'Hoffenheim (2-0) vendredi soir et dans des propos rapportés par AS. L'actuel 3e de Bundesliga devrait donc bel et bien récupérer la somme de la clause libératoire de Werner cet été. Leipzig aura également besoin de combler le départ de celui qui a inscrit 25 buts en 31 apparitions en championnat cette saison.