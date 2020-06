Chelsea : le Covid-19 bloque la finalisation du transfert de Timo Werner

La semaine passée, Bild annonçait un accord entre le RB Leipzig et Chelsea pour le transfert de Timo Werner, désireux de rejoindre les Blues. Huit jours ont passé et puis, plus rien. Le transfert peine à se finaliser. Selon The Athletic, l'avancée très lente du dossier n'est due qu'à la pandémie de coronavirus. L'international allemand (29 sélections, 11 buts) ne peut pas rallier la Grande-Bretagne en raison des règles sanitaires strictes mises en place par la Bundesliga.

Pour éviter tout risque de contamination et un nouvel arrêt du championnat, les joueurs de Bundesliga doivent limiter leurs contacts avec l'extérieur. Dans ce cas-là, les médecins de Chelsea pourraient aller à Leipzig pour rencontre le buteur. Mais cette solution est également impossible car à leur retour à Londres, ils devraient observer une période d'isolement de deux semaines alors que le championnat anglais aura repris. Pour que le dossier se finalise, Chelsea et Timo Werner devront donc attendre la fin de la Bundesliga le 27 juin ou la levée de la quarantaine mise en place outre-Manche.

Chelsea could use German FA doc in the meantime but they're more likely to wait until German season is over on June 27 or quarantine regulations in the UK change.