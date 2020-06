PSG : la mise au point d'Idrissa Gueye sur les rumeurs de départ

Idrissa Gueye (30 ans) a longtemps été l’une des cibles de Thomas Tuchel. Au final, le coach allemand du Paris Saint-germain a dû attendre l’été 2019 pour voir débarquer le milieu de terrain d’Everton, recruté en échange d’un chèque de 32 M€. Une recrue loin d’être clinquante, mais qui a beaucoup fait parler un soir de septembre. ce jour-là, le club de la capitale inflige une véritable correction au Real Madrid de Zinedine Zidane au Parc des Princes (3-0), à l’occasion du premier match de poule de Ligue des Champions.

Auteur d’une prestation XXL, l’international sénégalais (72 sélections, 4 buts) participe grandement au succès d’une équipe parisienne pourtant privée de Kylian Mbappé (blessé) et de Neymar (suspendu). On se dit alors que Tuchel dispose enfin de la recrue tant attendue pour étoffer un entrejeu en délicatesse depuis la retraite de Thiago Motta. Depuis, Gueye a moins fait parler de lui. Revenu en janvier d’une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains durant un mois, l’ancien Toffee, qui a tout de même participé à 31 matches toutes compétitions confondues avec Paris (1 but - 3 passes décisives), a ensuite rendu des copies mitigées.

Pas de départ au programme pour Gueye

Et depuis quelques semaines, des rumeurs ont commencé à naître au sujet de la volonté de Leonardo de s’en séparer si une belle offre se présente, et surtout pour faire de la place à ses cibles estivales (Milinkovic-Savic, Bennacer entre autres). Des bruits de couloir face auxquels Gueye a réagi. « J’ai l’habitude de ces rumeurs-là. À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivé au PSG, au bout de six mois, on m’annonçait déjà à Chelsea. Donc moi, j’en ai l’habitude », a-t-il déclaré au média sénégalais emedia, avant d’ajouter.

« Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le directeur sportif, et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte. Donc, pour moi, ce sont juste des rumeurs mis sur le marché des transferts parce qu’il n’y a pas grand-chose en ce moment. » La suite du mercato parisien confirmera-t-elle la tendance ?