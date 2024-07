Pays-Bas - Angleterre : les compositions probables

Qui rejoindra l’Espagne en finale de l’Euro 2024 ? Menée très tôt dans la partie, la Roja a renversé la tendance en l’espace de quelques minutes grâce à des buts de Lamine Yamal et Dani Olmo pour prendre le meilleur sur l’équipe de France (2-1) à Munich et s’ouvrir les portes de l’Olympiastadion. Dans le prolongement de cette victoire des Espagnols, les Pays-Bas et l’Angleterre se disputeront le dernier ticket pour Berlin au Signal Iduna Park de Dortmund. Une opposition au cours de laquelle les hommes de Gareth Southgate devront mettre le paquet pour réitérer à minima la même performance que lors de l’édition précédente.

Au sortir d’une phase de poules poussive malgré une première place décrochée, les Three Lions se sont difficilement hissés jusqu’en demi-finale. Vainqueurs sur le fil de la Slovaquie à l’issue de la prolongation, les partenaires de Jude Bellingham ont dû attendre la fatidique séance des tirs au but pour disposer d’une vaillante équipe de Suisse afin d’atteindre le dernier carré pour la troisième fois en quatre tentatives depuis la prise de fonction de Gareth Southgate. Toutefois, la sélection anglaise va devoir hausser son niveau de jeu face à une redoutable formation des Pays-Bas.

Malen plutôt que Bergwijn, retour de Guéhi côté anglais

Après avoir terminé à la 3e place de la poule D, les Néerlandais sont progressivement montés en puissance dans cet Euro 2024. Parvenant à écarter sans grande difficulté la Roumanie de leur route grâce à un excellent Cody Gakpo, co-meilleur buteur du tournoi avec trois réalisations à son actif, les hommes de Ronald Koeman ont trouvé les ressources pour battre la Turquie au tour précédent. Pour espérer aller jusqu’au bout, le sélectionneur néerlandais misera sur un 4-2-3-1. Titulaire indiscutable à ce poste depuis l’ouverture du tournoi, Verbruggen est attendu dans les cages et devrait être soutenu par une défense à quatre, composée de Dumfries, De Vrij, van Dijk et Aké.

Dans l’entrejeu, Schouten et Reijnders occuperont le double pivot tandis que Malen, préféré à Bergwijn, et Gakpo seront placés dans les couloirs. Dans un rôle de meneur de jeu, Xavi Simons accompagnera Depay aux avant-postes. Fidèle à son système depuis le début, Gareth Southgate devrait renouveler son 3-4-2-1 avec Pickford dans les buts. Suspendu face aux Suisses, Guéhi est pressenti pour retrouver sa place de titulaire aux côtés de Stones et Walker dans une défense à trois. En parallèle, la paire Mainoo-Rice devrait être reconduite au milieu de terrain tandis que Saka, sauveur des Three Lions contre les Helvètes, sera aligné dans le couloir droit pendant que Trippier évoluera dans un rôle de piston sur le côté opposé. Comme à l’accoutumée, Kane occupera le front de l’attaque britannique, soutenu par le tandem Foden-Bellingham. Verdict ce mercredi à 21h au Signal Iduna Park de Dortmund.