Mats Hummels annonce son départ du Borussia Dortmund

Les départs se multiplient du côté de Dortmund. Après Edin Terzic, ce jeudi, et la fin de carrière européenne de Marco Reus, c’est au tour de Mats Hummels de quitter les Marsupiaux. Défenseur historique du club de la Ruhr, l’international allemand (78 sélections, 5 buts) a officiellement fait ses adieux à la formation allemande, finaliste de la dernière Ligue des Champions. «Chers fans, mon temps en Noir et Jaune touche maintenant à sa fin après un total de plus de 13 ans. Ce fut un immense honneur et un plaisir pour moi d’avoir joué pour le BVB pendant si longtemps», a tout d’abord déclaré l’intéressé.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «ce club avec ses fans est quelque chose de très spécial et pour moi bien plus que cela. Je tiens également à remercier tous les employés du BVB qui font un excellent travail pour ce club et, bien sûr, les innombrables grands entraîneurs et coéquipiers fantastiques que j’ai pu rencontrer ici. Je croise les doigts pour que vous vous retrouviez tous sur la Borsigplatz dès que possible pour célébrer. D’ici là, j’encouragerai de loin et, espérons-le, dans le stade de temps en temps. Vous allez me manquer». Au total, le défenseur passé par le Bayern Munich aura disputé 508 matches avec le BVB (38 buts et 23 passes décisives).