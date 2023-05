Real Madrid : Carlo Ancelotti fustige Éder Militão

Il y avait meilleure façon de préparer une finale de Coupe du Roi et une réception de Manchester City. Battu mardi soir à Anoeta par la Real Sociedad (0-2), le Real Madrid a enchaîné un deuxième revers consécutif à l’extérieur, huit jours après la claque reçue par Gérone (4-2). Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti a déploré cette baisse de régime avant les deux grandes échéances à venir de son équipe, et n’a pas manqué de pointer du doigt Éder Militão.

La suite après cette publicité

«Ce n’est pas la meilleure façon de se préparer pour ce qui va arriver. La défaite fait toujours mal, car la confiance s’évapore. Ce n’est pas la meilleure chose, c’est sûr… C’est vrai que les matchs contre Osasuna (finale de Coupe du Roi, samedi) et Manchester City (demi-finale aller de Ligue des Champions, mardi) sont dans la tête de mes joueurs, a-t-il indiqué, avant de se montrer expéditif au sujet de Militão, coupable sur le but de Kubo. Militão ? Il doit se réveiller, et vite.»

À lire

Real Madrid : le choix fort d’Aurélien Tchouaméni pour son avenir