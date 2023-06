BVB : Thomas Meunier va être bradé cet été

La suite après cette publicité

Thomas Meunier a passé une saison cataclysmique sous tous les aspects. Alors que le Borussia Dortmund a été coiffé au poteau par le Bayern Munich dans sa quête de la Bundesliga, le latéral droit n’a disputé que 18 petites rencontres cette saison avec le BVB. Une situation qui ne laisse que très peu de doutes à un départ dès cet été d’autant plus que Marius Wolf et Julian Ryerson l’ont distancé dans la course à la titularisation sur le flanc droit de l’arrière-garde du BVB aux yeux d’Edin Terzic. D’après les indiscrétions de Bild, l’ancien joueur du PSG devrait même être bradé cet été.

Evalué à 5 millions d’euros par Transfermarkt, le Belge pourrait même partir pour trois millions d’euros. Une somme dérisoire qui attire selon la publication d’outre-Rhin. En effet, le joueur de 31 ans aurait la cote en Italie où l’Inter, l’AC Milan et Naples l’observent. Aston Villa pourrait également passer à l’attaque dans les prochaines semaines et les Villans seraient enclins à lui offrir un salaire juteux, assez proche des 8,5 millions d’euros qu’il touche annuellement dans la Ruhr. Une chose est sûre : des deux côtés, on a juste envie que l’aventure se termine le plus vite possible.

À lire

Le Borussia Dortmund veut arracher un grand espoir de Manchester City