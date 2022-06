Corentin Jean rejoint l'Inter Miami

À 26 ans, Corentin Jean va connaître une nouvelle aventure dans sa carrière. À un an de la fin de son contrat, l'attaquant de 26 ans quitte le RC Lens et la Ligue 1 pour découvrir la MLS. Il a signé à l'Inter Miami de David Beckham jusqu'à la fin de l'année 2024 (deux options permettent une prolongation pour la saison 2025, puis la saison 2026).

L'annonce de ce transfert vient d'être officialisée par la franchise floridienne. «L'ailier polyvalent de 26 ans, qui peut également évoluer comme attaquant, vainqueur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, renforce l'attaque de l'équipe première», dévoile le communiqué. Les Sang et Or récupèrent au passage une indemnité de transfert de 1,2 M€.

