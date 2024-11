OM : Adrien Rabiot se lâche sur son avenir

Adrien Rabiot ne se ferme aucune porte. Débarqué à l’Olympique de Marseile cet été, le milieu de terrain commence à prendre ses marques avec le club phocéen, pour lequel il a signé un contrat de deux saisons. De passage dans Téléfoot, l’international français (50 sélections, 6 buts) a répondu aux questions sur son avenir, sans prendre de pincettes, et ne se fixe aucune barrière.

«Je ne sais pas, je fonctionne à l’instinct. Cela dépendra aussi de comment ça se passe, de ce que je ressens sur cette saison-là. Si je vois qu’il y a moyen d’aller plus haut, plus loin. Je suis un compétiteur et je veux aussi avoir les meilleurs joueurs autour de moi qui soient capables d’emmener cette équipe très loin. il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais, en tout cas, à chaque fois que j’entrerai sur le terrain avec le maillot de l’Olympique de Marseille, je donnerai 100% pour aller le plus loin possible», a expliqué Rabiot.