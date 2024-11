Une légende du Real Madrid réclame le retour de Sergio Ramos

La rumeur Sergio Ramos de retour au Real Madrid pourrait prendre du poids dans les prochaines semaines. Avec les graves blessures et les fins de saisons quasi-certaines pour Eder Militao et Dani Carvajal, la Casa Blanca va devoir renforcer son secteur défensif. L’une des pistes qui ressort récemment et celle menant à Sergio Ramos (38 ans). Pour Guti, le retour de l’ancien capitaine aux seize saisons sous le maillot merengue apparaît comme un choix logique, presque nécessaire, tant il coche toutes les cases.

«Sergio Ramos est sans club. Il peut jouer défenseur droit et central. Je le verrais bien dans cette situation, à zéro coût. Il vient de jouer l’année dernière à Séville, qui plus est très bien. Vous pouvez aller sur le marché et faire venir un joueur pour les 10 prochaines années, en payant beaucoup d’argent, allez-y et amenez-le. Mais en décembre, pour combler les manques, si vous ne savez pas comment ça va se passer ou si vous allez l’avoir l’année suivante, je pense que c’est clair, il faut Sergio», a lancé l’ancien milieu de terrain madrilène. Affaire à suivre.