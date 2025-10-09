Le confident de Pep Guardiola lui demande de quitter Manchester City

Homme de confiance de Pep Guardiola et ancien analyste de la performance du technicien catalan, Carles Planchart l’a accompagné au FC Barcelone, au Bayern Munich et à Manchester City avant de quitter son poste la saison dernière. Après 18 ans de collaboration avec Pep Guardiola, il estime que ce dernier aurait besoin de recul et d’une petite pause pour mieux reprendre le cours de sa carrière par la suite. C’est en tout cas ce qu’il a confié à Sport.

La suite après cette publicité

«C’est une décision personnelle qu’il devra prendre. Je pense qu’un projet devrait durer cinq ou six ans, pas plus. Mais pas pour lui, pour tout le monde. Après, il faut se régénérer. En tant qu’ami, je lui conseillerais de chercher un nouveau projet, car il a encore beaucoup de chemin à parcourir. C’est pour ça qu’il est à City depuis tant d’années : ils nous ont traités comme des membres de la famille, ils nous ont laissé travailler comme si nous étions à la maison. Il n’avait pas ce sentiment au Barça ou au Bayern», a-t-il déclaré.