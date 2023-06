Le Real Madrid aurait mis fin au dossier Harry Kane !

La suite après cette publicité

Comment remplacer Karim Benzema ? Voilà une question bien difficile à répondre pour les Madrilènes, mais visiblement, ils avaient déjà un début de solution : recruter Harry Kane. De par ses caractéristiques et sa situation contractuelle - son contrat expire en 2024 - l’Anglais semblait effectivement être la solution idéale, sur le papier du moins. Mais la donne semble avoir changé…

Comme l’explique le quotidien AS en une de son site ce mercredi, le Real Madrid a mis un stop. « Harry Kane n’est plus un objectif du Real Madrid pour renforcer l’attaque, l’opération se refroidit considérablement », écrit ainsi le média. Et pour cause, Tottenham serait encore bien trop gourmand, puisque l’opération dépasserait les 115 millions d’euros, et le joueur demanderait un salaire de 20 millions d’euros annuels.

Deux raisons majeures

Une question d’argent donc, puisque le Real Madrid estime qu’il ne pourra pas amortir la signature d’un joueur qui va sur ses 30 ans. Mais pas que. La direction estime maintenant que l’Anglais ne correspond pas à ce plan de rajeunissement de l’équipe, contrairement à son compatriote Jude Bellingham par exemple, ou même à un autre joueur ciblé comme Gabri Veiga.

Quitte à dépenser autant d’argent, autant le faire sur des joueurs avec un peu plus d’avenir, estime ainsi l’état-major du club de la capitale. Reste désormais à voir vers quels joueurs se tourneront les hommes de Florentino Pérez, sachant que Kane était la priorité d’Ancelotti, et que le costume de buteur titulaire est logiquement un peu trop grand pour un joueur comme Joselu, qui devrait bien arriver cet été comme le confirme le journal. Un feuilleton qui prend fin, mais d’autres qui vont débuter très vite…